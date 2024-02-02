Общество 02 февраля 2024, 14:11 Синоптик Вильфанд назвал котов отечественной альтернативой суркам-метеорологам

Читать 360tv в

День сурка — традиционный американский праздник, который отмечают 2 февраля. В эту дату принято наблюдать за соответствующими животными. По их поведению можно определить скорый приход весны. В России альтернативой зверьку являются коты, рассказал «Ридусу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Могу только сказать о своем коте. Вот уже который день он рвется на балкон, я открываю — он с удовольствием там на подоконнике сидит и с жадностью смотрит на окно», — отметил эксперт

Реклама

По его словам, более надежный «прогноз» дает прилет грачей. Однако их прибытие наступит еще не скоро.