Общество 04 марта 2024, 15:47 Синоптик Вильфанд назвал четверг самым холодным днем в Москве на этой неделе

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На этой неделе в Москве будет преобладать антициклональная погода. Самым холодным днем станет четверг, 7 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, переходным станет вторник: погоду в этот день будет определять скандинавский антициклон с северо-запада и антициклон с юго-востока. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -13 градусов. Днем в четверг температура воздуха составит -4 градуса.

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«В четверг будет январская погода, на четыре-пять градусов ниже нормы. В пятницу тоже ниже нормы, но примерно на два-три градуса», — отметил Вильфанд.