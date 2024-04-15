Общество 15 апреля 2024, 14:31 Синоптик Вильфанд: москвичам не стоит бояться аномальных ливней на этой неделе

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Москвичам пообещали проблемную погоду на этой неделе: сильные дожди, магнитные бури и мокрый снег. Однако жителям и гостям столицы не стоит бояться аномальных ливней, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ИА НСН.

«Тут главное не пужать! Основные осадки выпали сегодня ночью. За воскресенье и ночь понедельника выпало около 10 миллиметров осадков. Надо понять, что апрель — это самый сухой месяц», — пояснил специалист.

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По его словам, то же самое касается и резких перепадов атмосферного давления. В так называемой барической пиле не будет ничего страшного, заверил эксперт.