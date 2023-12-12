Общество 12 декабря 2023, 18:47 Синоптик Вильфанд: Европейской части РФ стоит подготовиться к сильным снегопадам

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Сильные снегопады ожидают жителей Европейской части России и Северо-Западного округа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, сильные осадки в виде снега обрушатся на Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Также непогода ожидается в Белгородской, Ростовской и Липецкой областях.

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Вильфанд отметил, что снегопады будут вызваны перемещением воздушных масс из Атлантики в западную часть европейской территории, сообщила Общественная Служба Новостей.