Общество 28 февраля 2023, 17:14 Синоптик Варакин рассказал, до какого числа продлятся снегопады в Сибири

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В Западной и Восточной Сибири сложные погодные условия, в том числе снегопады, сохранятся до 2 марта. Об этом в эфире радио «КП» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, усугубит ситуацию на дорогах сильная гололедица.

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«В Западной Сибири, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях с 28 февраля по 2 марта прогнозируются осадки в виде мокрого снега, налипания, сильная гололедица», — процитировал RT специалиста.

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