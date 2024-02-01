Общество 01 февраля 2024, 14:53 Синоптик Варакин рассказал, что на Дальнем Востоке ожидается сложная погода

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В ближайшие дни на Дальнем Востоке ожидается сложная погода. Об этом RT рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он рассказал, что циклоны и сильный ветер коснутся Берингова побережья, Чукотского Автономного округа, Петропавловска-Камчатского, Курил и Южного Сахалина.

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«Не такой, конечно, коллапс по осадкам, который был, но все равно (серьезная ситуация. — прим. ред) с учетом того, что ещё тот снег никуда особо не делся», — объяснил синоптик.

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