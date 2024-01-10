Общество 10 января 2024, 13:05 Синоптик Варакин предупредил об аномальных морозах в России перед старым Новым годом

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В конце недели перед старым Новым годом по всей России ожидаются аномальные морозы. Об этом рассказал RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он объяснил, что экстремально низкие температуры ожидаются в Санкт-Петербурге, Москве, Рязани, в Костромской, Ярославской, Тверской и Владимирской области. Кроме того, аномально холодно будет в Крыму, на Черноморском побережье, в Донецкой и Луганской народной республиках.

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«По температурам у нас завтра потепление. По Подмосковью до -2, в Москве до 0. Но к старому Новому году у нас опять резкое аномальное похолодание. То есть температура опять опустится до -15…-22. Местами — до -22…-23», — добавил Варакин.

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