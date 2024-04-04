Общество 04 апреля 2024, 12:24 Синоптик Варакин предупредил о шквальных ветрах и ледяных дождях в России после рекордной жары

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Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с изданием kp.ru предупредил россиян о шквальных ветрах и ледяных дождях после рекордной жары.

Уже в среду, 3 апреля, в Москву пришли порывы ветра до 21 метра в секунду. В некоторых районах столицы горожане наблюдали ледяную крупу. В Петербурге в это время шел ледяной дождь, сменившийся мощным снегопадом.

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По словам синоптика, меняющийся климат опасен тем, что в стране растет количество опасных явлений погоды. В ближайшее время в Московскую область придут ночные заморозки до -3 градусов, а в Ленинградской области температура воздуха опустится до -10 градусов, добавил Варакин.