Общество 01 февраля 2024, 16:41 Синоптик Варакин пообещал москвичам до 10 февраля температуру ниже нормы

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Температура в Москве в первую декаду февраля будет ниже климатической нормы. Такой прогноз дал RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он рассказал, что ночью в субботу температура в Москве опустится до -7 градусов, а в области — до -10 градусов. Днем будет небольшой минус. В воскресенье температура поднимется выше ноля, возможен гололед.

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«Такая температура практически до середины следующей недели. Уже с четверга-пятницы — понижение температуры по ночам. Уже по области -15…-10, а по Москве — -10…-8. Снежок выпадет в четверг и пятницу», — отметил Варакин.

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