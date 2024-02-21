Общество 21 февраля 2024, 16:07 Синоптик Варакин: дождь со снегом ожидается в ЛНР в ближайшую ночь

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Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидают жителей Луганской Народной Республики в ночь со среды на четверг. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, в ближайшие два дня слабый дождь ожидается на юге и юго-западе региона. Начиная с пятницы, 23 февраля, осадки прекратятся.

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На предстоящих выходных столбики термометров в ЛНР поднимутся до +7 градусов, ночью прогнозируется нулевая температура. Такой фон сохранится примерно до 27 февраля, отметил Варакин.