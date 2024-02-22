Общество 22 февраля 2024, 12:33 Синоптик Цыганков: суровые морозы накроют некоторые регионы Сибири

Читать 360tv в

Аномально холодная погода ожидается в некоторых регионах Сибири и Урала. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков в беседе с RT.

Так, суровые морозы до -40 градусов накроют Омскую, Иркутскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также Красноярский край, Алтайский и Республику Алтай.

Реклама

По словам эксперта, антициклон зацепит Тюменскую, Челябинскую и Курганскую области.