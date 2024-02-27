Общество 27 февраля 2024, 16:41 Синоптик Цыганков: самый солнечный день в Москве на этой неделе ожидается 28 февраля

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Потепление пришло в Москву на этой неделе. Самым солнечным днем этого периода станет среда, 28 февраля, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, столбики термометров во вторник и в среду поднимутся до +3 градусов. С 1 по 4 марта в столице ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь со снегом.

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Цыганков отметил, что температурный фон в Москве в конце февраля и начале марта соответствует значениям середины марта.