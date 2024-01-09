Общество 09 января 2024, 17:53 Синоптик Цыганков рассказал, что в Москве на Крещение ожидаются морозы до -15 градусов

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с изданием «Москва 24» предупредил о морозах в столице во время Крещения. Столбики термометров, по его словам, покажут до -15 градусов.

Сейчас в Москву пришел теплый сектор циклона, однако в столице скоро вновь похолодает.

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«К старому Новому году температура воздуха снова опустится до минус 17–22 градусов. Но Крещение, скорее всего, не будет таким морозным. Предполагаю, что температура воздуха будет в пределах минус 10–15 градусов», — добавил Цыганков.