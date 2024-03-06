06 марта 2024, 16:31
Синоптик Цыганков предупредил жителей Москвы о небольшом снегопаде 8 марта
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал жителям Москвы о погоде в праздничные выходные. Слова эксперта опубликовал RT.
Так, в ночь на 8 марта столбики термометров опустятся до -6…-8 градусов. Днем возможны небольшой снегопад и потепление до +2 градусов.
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Морозные ночи также ожидаются в субботу и воскресенье. Вероятность выпадения осадков сохранится.
Погода в Москве
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