Общество 06 марта 2024, 16:31 Синоптик Цыганков предупредил жителей Москвы о небольшом снегопаде 8 марта

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал жителям Москвы о погоде в праздничные выходные. Слова эксперта опубликовал RT.

Так, в ночь на 8 марта столбики термометров опустятся до -6…-8 градусов. Днем возможны небольшой снегопад и потепление до +2 градусов.

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Морозные ночи также ожидаются в субботу и воскресенье. Вероятность выпадения осадков сохранится.