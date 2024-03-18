Общество 18 марта 2024, 12:26 Синоптик Цыганков предупредил о небольшом похолодании в Москве

Читать 360tv в

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ждет жителей Москвы в ближайшие дни. Об этом сообщил RT.

По словам эксперта, в город придет небольшое похолодание. Так, в середине недели ночная температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.

Реклама

«Сегодня-завтра и в среду больше пасмурно, облачно с прояснениями, большие осадки могут быть», — предупредил специалист.

При этом он пообещал, что уже в воскресенье солнце вернется в российскую столицу.