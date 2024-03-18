18 марта 2024, 12:26
Синоптик Цыганков предупредил о небольшом похолодании в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ждет жителей Москвы в ближайшие дни. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, в город придет небольшое похолодание. Так, в середине недели ночная температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.
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«Сегодня-завтра и в среду больше пасмурно, облачно с прояснениями, большие осадки могут быть», — предупредил специалист.
При этом он пообещал, что уже в воскресенье солнце вернется в российскую столицу.
Погода в Москве
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