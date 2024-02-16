Общество 16 февраля 2024, 17:46 Синоптик Цыганков предсказал москвичам переменчивую погоду в выходные

Читать 360tv в

В выходные, 17 и 18 февраля, в Москве ожидается переменчивая погода. Об этом RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

В субботу ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха опустится до -3 градусов. В воскресенье пойдет мокрый снег, погода будет периодически проясняться. Однако в ночь на понедельник начнет холодать, следующая неделя начнется с морозов.

Реклама

«В понедельник солнышко, без осадков, температура -2…-4 градусов. В ночь на среду -11…-16 градусов, днем во вторник -7 градусов», — добавил синоптик.

Авторы: