Общество 29 марта 2024, 15:12 Синоптик Цыганков: потепление до +20 градусов ожидается в Подмосковье 1 апреля

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, какая погода будет в российской столице и Подмосковье в ближайшие дни. Слова эксперта опубликовал RT.

Так, в субботу, 30 марта, столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов. В воскресенье ожидается потепление до +15…+17 градусов.

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Эксперт отметил, что самый оптимистичный прогноз на 1 апреля — +17…+19 градусов. В области этот показатель может достигнуть +20 градусов.