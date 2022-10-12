Синоптик Цыганков: до воскресенья в Москве продержится высокое давление | 360°

Общество 12 октября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик Цыганков: до воскресенья в Москве продержится высокое давление

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До воскресенья, 16 октября, в Москве продержится высокое давление. Об этом RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков.

«Сегодня 752 миллиметров ртутного столба, завтра 754 миллиметров ртутного столба, в пятницу-субботу 753 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье 750 миллиметров ртутного столба. Ветер будет северным, северо-западным. В пятницу будет подворачивать на юго-западный, а в понедельник — на более южный», — сообщил синоптик.

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Он также заверил, что осадков до понедельника в столице не намечается. Ночью в отдельных районах могут быть заморозки. Дневная температура составит 7-9 градусов со знаком плюс.

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