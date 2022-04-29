Синоптик центра «Фобос» Синенков рассказал о погоде в Москве в пятницу

В пятницу в Москве потеплеет до +11 градусов, погода будет облачной с прояснениями. Вечером ожидается кратковременный дождь, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, днем температура воздуха в столице ожидается в районе +9…+11 градусов. В Московской области — от +7 до +12 градусов, написало РИА «Новости».

Ветер будет юго-западный, до четырех-девяти метров в секунду, уточнил Синенков. Атмосферное давление будет снижаться. Вечеру оно составит 752 миллиметра ртутного столба. Этот показатель, как уточнил синоптик, все равно считается выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на майские праздники в Москве погода позволит провести время на природе. Правда, одеваться он посоветовал потеплее. Около +10…+12 градусов ожидается в столице 1 мая, затем, по прогнозу, должно потеплеть на пару градусов.

В Санкт-Петербурге будет холоднее, днем ожидается до +6…+8 градусов, а в первых числах мая днем столбики термометра поднимутся до +9…+10 градусов.