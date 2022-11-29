Общество 29 ноября 2022, 12:58 Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Центральной части России Синоптик Тишковец: в Центральной России установится солнечная, сухая и морозная погода

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что монгольский антициклон в ближайшие несколько дней принесет в Центральную Россию солнечную и морозную погоду.

Атмосферное давление, по его словам, будет примерно на 20 единиц выше нормы.

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«Чем ближе этот центр антициклона будет приближаться к нам, тем выше атмосферное давление будет становиться. Сейчас оно уже который день составляет 765 мм ртутного столба, это почти на 20 единиц больше средней многолетней нормы», — добавил синоптик.

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Метеозависимые люди будут чувствовать себя не совсем комфортно во время такой погоды, заключил Тишковец.