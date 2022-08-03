Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в первой половине августа

Теплая погода в Москве и области в первые две недели августа позволит продлить купальный сезон. Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Уже в четверг, 4 августа, воздух в столице прогреется до +30 градусов. Такая погода в это время лета превышает климатическую норму.

«В пятницу и субботу столбики термометра будут штурмовать 30-градусную высоту, то есть в Москве это в среднем где-то +29…+31 градус и по регионам — +27…+32 градуса настоящего летнего тепла. Это уже на шесть-семь градусов теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям», — отметил Тишковец.