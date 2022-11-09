Синоптик Тишковец рассказал о погоде в декабре в Центральной части России | 360°

09 ноября 2022, 14:01
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в декабре в Центральной части России
Синоптик Тишковец: декабрь будет холоднее, чем ожидалось ранее
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, какая будет погода в декабре в Центральной части России.
По его словам, первый месяц зимы будет холоднее, чем ожидалось ранее.
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«Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца», — добавил специалист.
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Что же касается января, то этот месяц будет на один-два градуса теплее нормы. Февраль, по словам Тишковца, также пока держит положительное отклонение от нормы.
Погода
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