Синоптик Тишковец рассказал, каким будет лето в европейской части РФ

Летнее тепло в Москве и европейской части России наступит не раньше конца мая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас температура воздуха в регионе значительно ниже климатической нормы. Летом же не должно быть ни слишком жарко, ни слишком холодно.

«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем. Температура вернется в свое климатическое русло после холодного мая, не будет ни экстремального холода, ни экстремальной жары. Июнь будет достаточно умеренным, теплым по температуре», — сказал Тишковец.

Июль и август будут более теплыми, но аномальной жары, как летом 2021 года, по мнению специалиста, быть не должно.