06 июля 2023, 10:30
Синоптик Тишковец рассказал, что в выходные в Москве будет дождь с грозами
В ближайшие выходные на столицу обрушатся дожди с грозами. Об этом RT сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На этой неделе в Москве установилась очень жаркая погода. Но с приходом холодного фронта в выходные жители столицы получат передышку. В субботу и воскресенье будет облачно и дождливо. Также ожидается северо-западный свежий ветер, а температура не поднимется выше +27 градусов.
Погода
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