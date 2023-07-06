Общество 06 июля 2023, 10:30 Синоптик Тишковец рассказал, что в выходные в Москве будет дождь с грозами

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В ближайшие выходные на столицу обрушатся дожди с грозами. Об этом RT сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На этой неделе в Москве установилась очень жаркая погода. Но с приходом холодного фронта в выходные жители столицы получат передышку. В субботу и воскресенье будет облачно и дождливо. Также ожидается северо-западный свежий ветер, а температура не поднимется выше +27 градусов.

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