Общество 28 июня 2023, 11:05 Синоптик Тишковец рассказал, что июль в Центральной части России будет солнечным

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал россиянам, каким будет июль в Центральной части России.

По словам специалиста, жителям этого региона стоит ждать много солнечных и засушливых дней. Этот месяц будет на два или более градусов теплее климатической нормы.

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Тишковец добавил, что для людей, которые собираются в отпуск, июль будет идеальным месяцем по температурным значениям.