Общество 15 января 2024, 17:33 Синоптик Тишковец пообещал жителям Центральной части России «мягкую зиму» после Крещения

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В Москве сразу после Крещения установится мягкая и снежная зима. Об этом телеканалу «Звезда»сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист заверил, что жители Центральной части России этой зимой больше не увидят сильных морозов. Все дело в том, что в атмосфере произойдет стратегическая перестройка синоптических процессов.

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Благодаря западно-восточному переносу воздушных масс температурный фон на несколько градусов превысит климатическое русло, добавил синоптик.