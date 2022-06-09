Синоптик Тишковец объяснил, какая температура воздуха может вызвать климатический стресс

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сильная жара летом может негативно отразиться на состоянии здоровья и даже вызвать климатический стресс. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По его словам, любая температура выше 27 градусов вредна для организма, одна следует учитывать физиологические особенности отдельного человека.

«У нас уже долгое время есть мода: чем жарче, тем лучше. Многие стремятся отдыхать в жаре (выше 30 градусов, — ред.), хотя это неразумно и вредно для здоровья. В среднем любая температура выше плюс 27 градусов вызывает климатический стресс. Хотя с учетом физиологических особенностей каждого человека это значение может варьироваться», — сказал он.

Тишковец добавил, что в целом температура в Европейской части России идеальна. Это где-то от 20 градусов в районе Петрозаводска до 25 градусов в низовьях Дона. Самым благоприятным месяцем для отдыха, по его мнению, является июль.