Общество 17 апреля 2024, 13:55 Синоптик Тишковец: ливни в ОАЭ не повлияют на метеорологическую ситуацию в РФ

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Мощный циклон обрушился на Объединенные Арабские Эмираты. Ливни и ураганы в Дубае не спровоцируют новые необычные атмосферные явления в России, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, на метеорологическую ситуацию в РФ влияют воздушные потоки из совсем других районов земного шара. Так, погоду в стране в большинстве случаев определяют североатлантические циклоны, примерно в 25% — южные циклоны.

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Отмечается, что в ОАЭ за сутки выпало рекордное количество осадков, подобного не повторялось 75 лет.