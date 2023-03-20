Общество 20 марта 2023, 16:22 Синоптик Терешонок рассказал, какой будет весна в Центральной части России Синоптик Терешонок: весна в этом году будет соответствовать климатическим нормам

Читать 360tv в

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в разговоре с изданием «Москва 24» рассказал, что весна в этом году будет соответствовать климатическим нормам.

Снег, по словам специалиста, полностью растает в самое ближайшее время.

Реклама

«Зима по большей части была теплой, поэтому приход метеорологической весны, как это и было в последние годы, затягивается. Я имею ввиду устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль», — добавил Терешонок.

Реклама

Специалист подчеркнул, что ранний сход снежного покрова создает условия для повышения температуры воздуха.