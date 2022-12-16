Общество 16 декабря 2022, 15:18 Синоптик спрогнозировал потепление на следующей неделе в Петербурге

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Жителей Санкт-Петербурга ожидает потепление уже к началу следующей недели. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов агентству «Невские новости».

По прогнозам синоптика, столбики термометров поднимутся до нуля градусов с понедельника. Он отметил, что скорее всего не стоит ожидать нового снегопада до воскресенья.

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Перед потеплением петербуржцев ожидают холодные ночи - температура воздуха будет держаться в районе -14 градусов.

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