Синоптик сообщил о наступлении старого бабьего лета в России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о наступлении старого бабьего лета в европейской части России. По его словам, оно придет 28 сентября и продержится до семи дней. Об этом сообщило ИА НСН.

Синоптик отметил, что сейчас только начинается генеральное наступление скандинавского антициклона, который принесет на большую часть европейской территории России относительно комфортную погоду. К выходным температура воздуха будет только увеличиваться.

«Столбики термометра в дневные часы в столице будут штурмовать отметку в 15 градусов. По области могут быть все 12-17. То есть это для конца сентября-начала октября очень хорошие показатели. И, конечно же, будет без осадков. Неидеальное солнце, но оно будет. Это старое бабье лето, прокси-бабье лето. Оно неидеальное, но оно похоже на период золотой осени, на период, который называется бальзаковский возраст природы. То есть самый прекрасный период осени», — заявил Тишковец.

При этом он добавил, что жителей Москвы сегодня настигнет самая холодная ночь за последнее время. Столбик термометра опуститься до минусовых температур.