Общество 09 января 2024, 16:33 Синоптик Шувалов заявил, что в Северном полушарии будет больше засух

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Нельзя со 100% уверенностью заявлять, что 2024 год будет жарче предыдущего, однако растет вероятность засух, особенно в Северном полушарии. Об этом НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Изменения погоды связаны с явлением Эль-Ниньо, потеплением, которое возникает из-за колебания температур в верхних слоях вод Мирового океана. Но пока нельзя говорить о растущих с каждым годом температурах.

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«Однако вероятность засух в Северном полушарии очень сильно возрастает. Помимо засух, будут очень резкие провалы и очень резкие меридиональные процессы, которые могут приводить в отдельных местах к очень сильным и продолжительным осадкам», — отметил эксперт.

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