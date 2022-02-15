Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву могут вернуться морозы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москву придут аномально теплые дни, а вот морозы могут снова наведаться в столицу в марте, передала «Вечерняя Москва».

Уже 17 и 18 февраля отклонение от температурной нормы составит около девяти градусов. А в конце недели в столицу придет похолодание.

«В субботу дождь сменится небольшим снегом и будет температура уже не плюс три-четыре градуса, а где-то около нуля-плюс одного. В воскресенье начнется понижение: к вечеру ожидается температура минус три-пять градусов, а в ночь на 21 февраля — минус пять-семь градусов в Москве и области», — сообщил метеоролог.

Шувалов отметил, что по статистике температура воздуха в марте фиксировалась до минус 28 градусов. Не исключено, что в этом году в первый весенний месяц также придут морозы. Но сказать конкретно, в какой момент времени это произойдет, метеорологи смогут максимум за семь дней, заключил руководитель центра «Метео».