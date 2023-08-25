Общество 25 августа 2023, 18:29 Синоптик Шувалов спрогнозировал теплую погоду в конце августа в Петербурге

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Теплая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга в конце последнего месяца лета. Об этом сообщил синоптик, руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Вечернему Санкт-Петербургу».

По прогнозам синоптика, в конце августа столбики термометров днем будут показывать +20 градусов, что полностью соответствует климатической норме этого периода. Ночью температура воздуха составит +10 градусов.

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Шувалов также спрогнозировал небольшие осадки в Петербурге, начиная с четверга, сообщил «Петербургский дневник».