Общество 02 августа 2023, 10:57 Синоптик Шувалов спрогнозировал аномальную жару в начале августа в европейской части России

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Аномально жаркая погода ожидает жителей европейской части России в первой декаде августа. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире радиостанции Sputnik.

По прогнозам синоптика, температура воздуха в начале месяца превысит климатическую норму на 4-5 градусов. В южных районах столбики термометров поднимутся до +38 градусов, в средней полосе — до +33.

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Шувалов отметил, что после первых десяти дней августа в европейскую часть России вновь вернется прохлада.