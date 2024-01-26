Общество 26 января 2024, 11:26 Синоптик Шувалов: резкие перепады температур ожидают россиян в феврале

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал «нервозность» характерной особенностью текущей зимы. В беседе с радиостанцией Sputnik он предположил, что и следующий месяц в этом плане будет похож на январь.

«Готовимся к сюрпризам со стороны погоды. Я бы поставил на очень разнообразный, скажем так, февраль. <…> Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам достаточно велика, она больше, чем вероятность ровной, теплой погоды», — предупредил эксперт.

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По его мнению, перепады температур будут наблюдаться в большом числе регионов России. Кроме того, ожидаются сильные снегопады, отметил Шувалов.