26 января 2024, 11:26
Синоптик Шувалов: резкие перепады температур ожидают россиян в феврале
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал «нервозность» характерной особенностью текущей зимы. В беседе с радиостанцией Sputnik он предположил, что и следующий месяц в этом плане будет похож на январь.
«Готовимся к сюрпризам со стороны погоды. Я бы поставил на очень разнообразный, скажем так, февраль. <…> Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам достаточно велика, она больше, чем вероятность ровной, теплой погоды», — предупредил эксперт.
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По его мнению, перепады температур будут наблюдаться в большом числе регионов России. Кроме того, ожидаются сильные снегопады, отметил Шувалов.
Погода
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