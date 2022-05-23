Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале лета

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве в начале лета. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, первая неделя лета начнется с 20-23 градусов тепла.

«Точного прогноза пока нет. Однако весьма вероятно, что первая неделя лета в Москве будет умеренно теплой: дневные температуры — в районе 20–23 градусов тепла. И кратковременные дожди. Без осадков в начале июня не обойдется», — сказал он.

Ранее Шувалов сообщал, что в конце мая в Москву и Московскую область с запада придут теплые воздушные массы. В четверг-пятницу, 26–27 мая, ожидается 17–19 градусов тепла. В эти дни могут пройти небольшие дожди.