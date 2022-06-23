Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца июня

Следующую неделю, до конца июня, в Москве и Московской области будет стоять жаркая погода. Об этом RT рассказал синоптик, метеоролог Александр Шувалов.

«Жара будет… Та погода, которая установилась со вчерашнего вечера и сегодня засияла всеми красками, будет стоять, по всей видимости, до самого конца июня», — сказал он.

Уже на выходных температура воздуха может достигнуть +30 градусов. Всю неделю будет стоять солнечная погода без осадков.

«Думаю, что +31 градус — это максимальное значение, которое возможно в пиковые часы, это где-то 15:00—17:00», — добавил Шувалов.