Синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходных в Москве и Московской области

В субботу и воскресенье, 28 и 29 мая, во второй половине дня в Москве и Московской области пройдут кратковременные дожди. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Интенсивность дождей будет уменьшаться. Таких продолжительных дождей больше не будет. Кратковременные дожди больше во второй половине дня в субботу и в воскресенье», — сказал синоптик.

В субботу столбик термометра покажет не более 17 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 19 градусов. Температуру выше 20 градусов жителям столичного региона следует ожидать лишь на следующей неделе, заключил Шувалов.