Синоптик Шувалов рассказал о благоприятном начале лета в Центральной части России

В первые пять дней с начала лета в Центральной части России установится благоприятная погода. Об этом радиостанции Sputnik рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, температура воздуха будет примерно на полтора-два градуса выше нормы. В четверг, 2 июня, сохранится вероятность кратковременных дождей, однако температура воздуха будет самая высокая на этой неделе — 24-26 градусов. В пятницу будет без осадков, а в выходные вероятность дождей немного увеличивается.

«Перспективы на первую пятидневку июня в Центральной России очень даже благоприятные. Например, в Москве сегодня осадков будет гораздо меньше, чем накануне, они могут быть исключительно местами, и температура будет 22-24 градуса дневная. <…> Это мажорное, хорошее, правильное начало лета. Первая пятидневка июня дает хорошую запевку для всего лета. Температура воздуха будет где-то на полтора-два градуса выше нормы для этого времени», — сказал Шувалов.