Синоптик Шувалов рассказал москвичам, когда ждать тепла в столице

Небольшое похолодание ожидает жителей столицы в пятницу, 25 марта, однако продлится оно недолго. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов, передала «Вечерняя Москва».

В выходные дни погода улучшится и стабилизируется, но вот дожди по-прежнему вероятны.

«Дожди прибавят в силе в субботу. А в воскресенье мы будем наблюдать мокрый снег и довольно резкий, порывистый ветер более 15 метров в секунду», — сообщил синоптик.

Теплая и ясная погода снова вернется в столицу где-то через неделю, возможно, немного раньше, заключил метеоролог.