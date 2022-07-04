Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве отменят оранжевый уровень погодной опасности

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям столицы, когда в Москве нормализуется погода и будет отменен оранжевый уровень опасности. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По прогнозам Гидрометцентра России в ближайшее время температура воздуха может превысить отметку в +30 градусов.

«В наставлениях Всемирной метеорологической организации есть три уровня погодной опасности: желтый, оранжевый и красный. У нас сейчас второй уровень. При оранжевом уровне возможно значительное влияние погоды на жизнедеятельность человека. В первую очередь сейчас есть опасность для здоровья, особенно старшего поколения. Высокий ультрафиолет и высокая температура могут спровоцировать тепловой или солнечный удар. Пока действует оранжевый уровень опасности, надо предпринимать все меры, чтобы минимизировать вредное воздействие», — сказал Шувалов.

При этом синоптик добавил, что оранжевый уровень опасности вряд ли перейдет в красный. Уже к концу этой недели температура воздуха должна вернуться к комфортным значениям в +23...+25 градусов.