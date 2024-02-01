Общество 01 февраля 2024, 14:56 Синоптик Шувалов рассказал, что весна в этом году придет в Россию своевременно

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Синоптик Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил о своевременном приходе весны в Россию. Однако до конца зимы не исключена новая волна морозов.

По словам специалиста, температура воздуха может понизиться до -15 градусов.

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«Первая из них может произойти в конце пятидневки, когда температура может понизиться в очередной раз до минус 15, а может быть и до минус 20 градусов», — сказала Шувалов.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец писал, что в течение февраля температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.