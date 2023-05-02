Общество 02 мая 2023, 15:47 Синоптик Шувалов рассказал, что в Петербурге 5 мая пойдет снег

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Петербуржцам пока рано радоваться наступившему теплу, потому что зима передаст свой последний привет уже 3 мая, когда в Северную столицу снова придет похолодание. Об этом «Невским новостям» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, померзнуть три дня: с 3 по 5 мая. Но погода испортится настолько сильно, что даже пойдет снег.

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«Особенно 5 мая, когда вероятность увидеть снег на улицах Петербурга приближается к 100%. Именно в эти дни температура едва-едва будет преодолевать +5 градусов», — отметил Шувалов.

Но уже с 6 мая в Петербург придет антициклон, и погода снова улучшится. Ко Дню Победы ожидается уже до +18 градусов.

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