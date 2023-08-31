Общество 31 августа 2023, 11:53 Синоптик Шувалов рассказал, что в европейской части России 1 сентября будет теплым и солнечным

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Погода на 1 сентября в регионах России будет очень разной: где-то школьникам потребуются зонтики, а где-то — солнечные очки. Об этом радиостанции Sputnik рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в европейской части России День знаний пройдет в теплой и солнечной погоде, так же ситуация обстоит на юге страны. А вот в Приморье и на западе ситуация другая. Там 1 сентября ожидается ветреным и дождливым. На Дальнем Востоке еще и похолодает: температура воздуха едва прогреется до +11 градусов.

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Также осадки ожидаются на Урале и в Западной Сибири. Но здесь сохранится теплая погода.

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