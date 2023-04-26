Общество 26 апреля 2023, 11:31 Синоптик Шувалов рассказал, что похолодание с дождями придет в Центральную Россию в начале мая

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Похолодание с грозами ожидает жителей Центральной России в первые дни мая. Снижение температуры начнется на этой неделе с четверга, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире радиостанции Sputnik.

По прогнозам синоптика, на смену солнечной и теплой погоде на территорию Центральной России придут обильные дожди. В Москве и области в первые дни мая может выпасть до трети месячной нормы осадков.

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Шувалов отметил, что дневная температура воздуха понизится с +22 до +17 градусов уже с этой пятницы.