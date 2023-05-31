Общество 31 мая 2023, 16:31 Синоптик Шувалов рассказал, что первая декада июня не порадует петербуржцев теплом

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В Петербурге первые 10 дней июня не принесут долгожданного потепления, пока температура воздуха не поднимется выше 15 градусов. Об этом «Невским новостям» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его прогнозам, июнь будет еще и сухим. В первой декаде почти не ожидается дождей.

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«А вот по осадкам июнь подхватит майский недобор, который в уходящем месяце составил ни много ни мало две трети месячной нормы. Дожди будут эпизодическими и несильными», — отметил Шувалов.

Однако он обрадовал, что тепло в Петербург все же придет, но только во второй половине июня.

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