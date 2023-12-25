Общество 25 декабря 2023, 13:35 Синоптик Шувалов рассказал, что москвичей ждут метеорологические «качели»

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Москвичей в последнюю неделю года будут ждать так называемые метеорологические качели. О этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, погода будет изменчивой. Во-первых, ожидаются перепады атмосферного давления. Кроме того, снег сменит дождь и потепление, а потом снова придут небольшие морозы, что спровоцирует гололед. В пятницу температура воздуха снова поднимется до +3 градусов.

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