Общество 09 июня 2023, 13:48 Синоптик Шувалов рассказал, что купальный сезон в Центральной России начнется в конце июня

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Погода в Центральной России позволит купаться ближе к концу июня, приблизительно с 20-х чисел. Об этом радиостанции Sputnik рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, для открытия купального сезона нужно, чтобы среднесуточная температура не падала ниже +20 градусов. Пока прогнозы говорят о том, что раньше 20 июня такого прогрева воды ждать не придется.

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«Вода прогревается днем, а ночью остывает. Пока среднесуточная температура воздуха хотя бы дней пять не продержится на уровне 20 градусов, говорить о том, что можно купаться, не приходится. Если будет такая среднесуточная температура пять дней — лезем в воду», — рассказал Александр Шувалов.

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