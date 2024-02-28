Общество 28 февраля 2024, 12:30 Синоптик Шувалов предупредил жителей Архангельской и Мурманской областей об аномальной погоде

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Архангельскую и Мурманскую области придет аномальная погода. Слова эксперта опубликовал RT.

«Здесь и снег может быть, и температура выше гораздо положенной», — пояснил специалист.

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Он также добавил, что в выходные существенное потепление ожидается в Псковской и Калининградской областях. На территории последней столбики термометров поднимутся до +12 градусов.