28 февраля 2024, 12:30
Синоптик Шувалов предупредил жителей Архангельской и Мурманской областей об аномальной погоде
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Архангельскую и Мурманскую области придет аномальная погода. Слова эксперта опубликовал RT.
«Здесь и снег может быть, и температура выше гораздо положенной», — пояснил специалист.
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Он также добавил, что в выходные существенное потепление ожидается в Псковской и Калининградской областях. На территории последней столбики термометров поднимутся до +12 градусов.
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